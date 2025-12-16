«Ничего не вижу плохого»: Охлобыстин оправдал создателей «Простоквашино»
Полнометражный фильм про дядю Федора, Шарика и Матроскина снял Сарик Андреасян. Охлобыстин в нем играет почтальона Печкина.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
Иван Охлобыстин: в экранизациях сказок нет ничего плохого
Ничего плохого в экранизациях классических сказок и мультфильмов нет. Об этом артист рассказал 5-tv.ru в эксклюзивном интервью с автором и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» Ланой Шевченко.
«Ничего не вижу плохого в том, что реализуются сказки. Если кому-то не понравится, у него всегда есть возможность вернуться к старому варианту. Если это плохое, это само по себе отпадет. Это естественный процесс. Ничего не нужно бояться», — отметил артист.
Сам он принял участие в экранизации «Простоквашино» Сарика Андреасяна, который выступил в данном проекте и режиссером, и продюсером. Охлобыстин воплотил на экране образ почтальона Печкина. Актер положительно отзывается о картине. Он уверен, что их «Простоквашино» понравится не только детям, но и взрослым.
«Здесь надо отдать должное авторам. Они умудрились и кино сделать, и сохранить детскость, и оно современное, и оно яркое. Детям понравятся цветные пятна», — подчеркнул актер.
