Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Светлану Дружинину с 90-летием

Эфирная новость 18 0

Президент отметил мастерство и молодость души актрисы и режиссера.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Легендарной актрисе и режиссеру Светлане Дружининой сегодня исполнилось 90 лет. За свою жизнь она сменила несколько амплуа — училась в цирковом училище, затем в балетной школе, и только после дебютировала в кино. На пике актерской карьеры стала режиссером. Особый успех ей принесла многосерийная картина «Гардемарины, вперед!». Исполнители главных ролей после выхода фильма на экраны тут же прославились на всю страну.

«Светлана Сергеевна — она главнокомандующий. А мы — солдаты, которые должны выполнять свой долг. Ее любимое выражение и фраза — „живите долго и счастливо“. Хочется этого пожелать Светлане Сергеевне», — отметил народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

С днем рождения Светлану Дружинину поздравил президент РФ Владимир Путин. В телеграмме президент назвал ее выдающимся мастером и отметил, что ей удалось через годы пронести молодость души, щедрость таланта, удивительное обаяние и доброжелательность.

Сама юбиляр говорит, что ей некогда думать о возрасте. Она, как всегда, полна новых идей.

«Мы живем славно в ожидании хороших дней, хороших дел и всего самого доброго. Чего я вам всем желаю», — отметила народная артистка РФ, режиссер, продюсер Светлана Дружинина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:26
Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Светлану Дружинину с 90-летием
18:25
«Вернет доверие граждан»: Сергей Жорин об итогах заседания Верховного суда по делу Долиной
18:06
Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала Национального центра «Россия»
18:04
Ураган и отмененные занятия в школах: Петропавловск-Камчатский накрыл ледяной дождь
17:40
Обыски проходят в офисе ЧОП, охранявшем школу в подмосковном Одинцове
17:32
Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной

Сейчас читают

Лурье потребовала принудительно выселить Долину из жилья
Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной
Как долго можно хранить мясо в морозилке? Точные сроки для каждого вида
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026