«Честный и невероятно талантливый»: умер белорусский композитор Виктор Копытько

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Он написал музыку к фильмам «В июне 41-го», «На железной дороге» и «Княгиня Слуцкая».

Умер белорусский композитор Виктор Копытько

Фото: ВКонтакте/Виктор Копытько /id23750226

Умер белорусский композитор Виктор Копытько

На 70-м году жизни умер один из самых значимых белорусских музыкальных творцов композитор и лауреат Национальной кинопремии Республики Беларусь (2018) Виктор Копытько. Об этом сообщил режиссер, драматург и сценарист Андрей Курейчик на своей странице в соцсетях.

«Честный. Тонкий. Принципиальный. Глубокий. Невероятно талантливый», — таким запомнил Копытько режиссер.

Курейчик назвал ушедшего композитора ключевой фигурой Купаловского театра и поблагодарил за его неоценимый талант и большой вклад в музыкальное искусство.

«Спасибо за твой талант, Виктор, твоя музыка переживет тебя», — написал он в своем посте.

Причины смерти композитора неизвестны.

За свою карьеру Виктор Копытько написал музыку более чем для 30 театральных постановок и почти 100 документальных и художественных фильмов. В их число вошли такие кинокартины, как «В июне 41-го», «На железной дороге» и «Княгиня Слуцкая».

Среди ключевых сочинений композитора выделяют также три оперы, многочисленные оркестровые произведения, камерную инструментальную и вокальную музыку и сочинения для хора.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на 85-году жизни скончался народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов.

