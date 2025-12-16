«Честный и невероятно талантливый»: умер белорусский композитор Виктор Копытько

Он написал музыку к фильмам «В июне 41-го», «На железной дороге» и «Княгиня Слуцкая».
Умер белорусский композитор Виктор Копытько
На 70-м году жизни умер один из самых значимых белорусских музыкальных творцов композитор и лауреат Национальной кинопремии Республики Беларусь (2018) Виктор Копытько. Об этом сообщил режиссер, драматург и сценарист Андрей Курейчик на своей странице в соцсетях.
«Честный. Тонкий. Принципиальный. Глубокий. Невероятно талантливый», — таким запомнил Копытько режиссер.
Курейчик назвал ушедшего композитора ключевой фигурой Купаловского театра и поблагодарил за его неоценимый талант и большой вклад в музыкальное искусство.
«Спасибо за твой талант, Виктор, твоя музыка переживет тебя», — написал он в своем посте.
Причины смерти композитора неизвестны.
За свою карьеру Виктор Копытько написал музыку более чем для 30 театральных постановок и почти 100 документальных и художественных фильмов. В их число вошли такие кинокартины, как «В июне 41-го», «На железной дороге» и «Княгиня Слуцкая».
Среди ключевых сочинений композитора выделяют также три оперы, многочисленные оркестровые произведения, камерную инструментальную и вокальную музыку и сочинения для хора.
