Лукашенко предупредил о риске прекращения существования Украины

Давид Андриясов
Давид Андриясов

Президент Белоруссии отметил желание Владимира Путина достичь мира.

Лукашенко — о последствиях затягивания конфликта на Украине

Фото: Миридонов Александр/ТАСС

Лукашенко: затягивание конфликта грозит прекращением существования Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что продолжение конфликта на Украине может привести к утрате страной государственности в ее нынешнем виде.

По его словам, затягивание боевых действий несет риск исчезновения Украины как государства.

«Зеленский прекрасно должен понимать и понимает, что это (продолжение и эскалация конфликта. — Прим. ред.) может закончиться тем, что Украины не будет», — отметил Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV.

Также он затронул вопрос гарантий в урегулировании конфликта. По словам Лукашенко, в процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир.

«Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого», — заявил президент Белоруссии.

Он призвал ускориться в этом направлении.

Беседу с Лукашенко провела телеведущая Грета Конвей Ван Састерен. Она является супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, который 12 и 13 декабря находился с визитом в Минске и проводил переговоры с президентом Белоруссии.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, спецпредставитель президента США по Белоруссии Джон Коул отметил конструктивные идеи Александра Лукашенко относительно урегулирования конфликта на Украине.

