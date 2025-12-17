Германия вывела из Польши ЗРК Patriot

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Немецкие истребители продолжат дежурство в Польше.

Почему Германия вывела из Польши ЗРК Patriot

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Вооруженные силы Германии завершили миссию по прикрытию района аэродрома Жешув в Польше, выведя оттуда два зенитно-ракетных комплекса Patriot и порядка 200 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны Германии.

«Немецкий контингент завершил свою миссию в польском городе Жешув. После беспроблемной передачи оперативных полномочий нидерландским партнерам в начале декабря сегодня последние солдаты вернулись на свои базы», — проинформировало ведомство.

Однако в рамках операции НАТО Eastern Sentry продолжат дежурство две группы немецких истребителей Eurofighter, размещенные в Польше и Румынии для защиты восточного фланга альянса. Также в Литве продолжает действовать контингент бундесвера, включающий в себя в том числе танковую бригаду в составе многонациональных сил НАТО.

Жешувский аэродром — важнейший логистический хаб у украинской границы, через который осуществлялись поставки вооружений Киеву.

Как ранее писал 5-tv.ru, на волне милитаризации в Европе Германия ввела воинскую службу по призыву по жеребьевке. Такая система действует в некоторых странах Северной Европы. Берлин намерен в течение десяти лет увеличить численность армии с примерно 183 тысяч до 260 тысяч человек.

