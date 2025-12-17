Ядерный щит страны: РВСН отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения. С момента основания РВСН никогда не применялись в качестве военной силы. Но именно они являются ключевым элементом ядерного щита России и гарантом нашей национальной безопасности. На вооружении ракетчиков стоят самые современные комплексы — «Ярс», «Авангард», «Сармат» и другие.

Но военное дело не стоит на месте, и вот уже в академии РВСН готовят специалистов по беспилотникам. С подробностями — корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Многотонный специализированный агрегат вместе с ходовой за считанные минуты занимает вертикальное положение.

Так выглядит фактически финальная часть перевооружения РВСН. В шахту опускается ракета «Ярс». Именно эти комплексы в ближайшие годы будут основой ракетных войск стратегического назначения.

Такие транспортировочные контейнеры побывали почти у всех ракетных шахт в стране в обстановке строжайшей секретности.

Комплексы «Ярс» шахтного базирования пришли на смену «Скальпелям». Так предыдущее поколение ракет называли в НАТО. Подвижные комплексы уже полностью перешли на «Ярсы». Сейчас заканчивается модернизация шахтных.

Спуск ракеты из транспортировочного контейнера только кажется чем-то несложным. Перед этим специалистам нужно было установить «Ярс» над многометровой шахтой с точностью до миллиметра. Через считанные часы его возьмут под управление офицеры РВСН, и комплекс официально заступит на боевое дежурство.

Офицеров-ракетчиков выпускает академия РВСН. И с каждым новым комплексом преподавателям приходится создавать и новую учебную программу.

«Физика не меняется. Но конструкция ракет совершенствуется. И, казалось бы, с одними и теми же исходными данными мы получаем ракетный комплекс с абсолютно разными тактико-техническими характеристиками», — рассказал доцент кафедры эксплуатации ракетного вооружения Академии РВСН им. Петра Великого Андрей Трибунский.

Андрей Трибунский проводит занятия в том числе и в этой, как ее называют и курсанты, и преподаватели, самой красивой аудитории академии. Здесь вся история ракетных войск от первых комплексов, созданных еще Сергеем Королевым, до новейшего и пока совершенно секретного «Авангарда».

Конечно, в современных условиях РВСН — это не только сами ракетные комплексы. В академии появилась и кафедра БПЛА. Беспилотники теперь — неотъемлемая часть подразделений РВСН.

«Меня больше интересовала тема программирования беспилотников, поэтому меня зацепили такие дисциплины, как системы управления летательных аппаратов, теория автоматического управления», — пояснил курсант Академии РВСН Иван Харченко.

Как минимум разведку маршрутов для подвижных грунтовых комплексов без беспилотников в РВСН уже никто и не представляет. Тем более движение — основная часть службы. Сам старт межконтинентальной ракеты занимает считанные секунды.

