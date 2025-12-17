«Люди поют»: Григорий Гладков назвал песню, которая объединяет страну

Григорий Гладков: народная песня — та, которую раскручивают люди

Песня, которая по-настоящему объединяет страну, не нуждается ни в ротациях на радио, ни в поддержке телевидения — она становится народной сама по себе. Такое мнение высказал бард и композитор Григорий Гладков в интервью актеру Вячеславу Манучарову, назвав в качестве примера композицию «Матушка Земля», которую, по его словам, люди подхватили и понесли без всякой «раскрутки».

«Если удачная песня — необязательно на радио или телевидении, скорее всего это будет народная песня. Как „Матушка Земля“. Это же народная песня. Ее не радио, не телевидение раскрутили. Она сама. Люди поют», — отметил Гладков.

Далее композитор пояснил, что подобные песни работают потому, что задевают глубинные, почти семейные ощущения. Он вспомнил, как в детстве люди собирались за столом — родители и дети — пели вместе, слушали и проживали музыку как часть повседневной жизни. По его словам, песня всегда имела огромное значение для людей, а не была просто фоном.

Гладков отдельно подчеркнул роль текста. Он отметил, что в российской культурной традиции слово имеет особый вес, напомнив, что страна исторически живет в христианском контексте, где «сначала было слово». По его мнению, слабые стихи сразу разрушают песню — над ними начинают смеяться, и тогда никакая мелодия уже не спасает. Он сравнил это с кораблем: маленькая трещина — и все идет ко дну.

Композитор добавил, что лучшие песни в стране рождались именно на сильных стихах. При этом он скептически относится к механическому «подкладыванию» текста под готовую музыку — такой прием, по его словам, обычно заметен и не дает настоящего слияния смысла и мелодии. Однако он признал, что и в этом формате иногда появляются редкие шедевры.

Гладков отметил, что именно органичное соединение слов и музыки делает песню живой и долговечной — такой, которую люди поют сами, без указаний и моды, передавая из поколения в поколение.

