«Носители заповедей»: Григорий Гладков дал совет родителям современных детей

Дарья Орлова
Дарья Орлова 831 0

Композитор считает, что запреты бесполезны — они лишь провоцируют интерес.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Бард и композитор Григорий Гладков посоветовал родителям чаще включать детям советские мультфильмы, назвав их носителями базовых жизненных заповедей. По мнению композитора, именно такие мультфильмы формируют у ребенка ценности и ориентиры, которые невозможно привить запретами или нравоучениями.

«Смотрите советские мультфильмы — это носители заповедей», — заявил Гладков.

Композитор пояснил, что ответственность за воспитание лежит прежде всего на родителях, а не на школе. Он подчеркнул, что часто бывает в учебных заведениях на творческих встречах и считает, что с системой образования в целом «все нормально». При этом Гладков уверен: запрещать детям что-либо бессмысленно, потому что запрет лишь провоцирует интерес. Гораздо важнее предлагать альтернативу — и такой репертуар, по его словам, в стране есть.

Гладков также обратил внимание на серьезные изменения в восприятии информации у современных школьников. Он отметил, что у детей заметно ослабла память, особенно способность запоминать большие объемы информации. По его словам, зрительная память перегружена телефонами, рекламой и видеоиграми, где постоянно мелькают яркие образы и «вставлен» рекламный эффект, из-за чего мозг перестает удерживать знания.

Композитор рассказал, что именно поэтому стал искать нестандартные способы обучения. В частности, он положил таблицу умножения на музыку, чтобы задействовать слуховую память, которая, как он считает, у детей практически не используется. Гладков убежден, что музыка помогает не только запоминать, но и формировать внутреннюю культуру ребенка.

Он добавил, что советская анимация и детские песни создавались как цельные произведения — с понятным смыслом, моралью и живыми образами, которые до сих пор работают лучше любого современного «быстрого контента». Именно поэтому, по его мнению, возвращение к таким мультфильмам — не ностальгия, а практическая необходимость для воспитания нового поколения.

