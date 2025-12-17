«Я — кризисный менеджер»: Стас Пьеха переживает из-за неучастия в жизни сына

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Ребенок артиста знает, что у него есть опора в виде отца, который всегда готов прийти на помощь.

Участвует ли Стас Пьеха в воспитании сына

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Стас Пьеха в жизни сына играет роль «кризисного менеджера»

У певца Стаса Пьехи не было в детстве отцовской фигуры, поэтому у него мало психологических ресурсов для воспитания собственного сына — Петра. Об этом рассказал сам музыкант в интервью коллеге Наталье Подольской.

Артист отметил, что он для ребенка является тем отцом, которому нечего предъявить, но при этом его нет рядом. Эта двойственность и мучает певца.

«Это то, почему я очень сильно загоняюсь. <…> Я приезжаю туда, но я не могу там быть постоянно. То есть я там столько, сколько я могу. И не только по работе, а сколько там мой резервуар отцовский вообще вмещает в себя. А он не большой. Потому что у меня не было отца, не было деда, у меня не было мужчин в системе» — подчеркнул Пьеха.

При этом он отметил, что Петр знает: у него есть опора в виде отца, который способен решить различные проблемы. Певец принимает участие в жизни сына как «кризисный менеджер», приходящий на помощь, «когда колокола и запахло гарью».

Артист признался, что он вносит малый вклад в воспитание ребенка, но принимает финансовое участие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Стас Пьеха выживал в детском доме.

