Юрист назвал максимальный срок для напавшего на школу в Одинцово подростка

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Многие решения зависят от результатов психиатрической экспертизы.

Какой срок получит напавший на школу в Одинцово подросток

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Багатурия: напавший на школу может быть приговорен к десяти годам заключения

Подросток, напавший с ножом на школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, может быть приговорен к лишению свободы сроком до десяти лет. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил адвокат и юрист Вадим Багатурия.

По словам специалиста, ключевым фактором при определении наказания станут результаты судебно-психиатрической экспертизы. Если подростка признают невменяемым, его направят на принудительное лечение в специализированное медицинское учреждение.

Если юноша будет признан вменяемым, суд может назначить наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до девяти лет. Отбывать его несовершеннолетний будет в воспитательной колонии. После достижения 18-летнего возраста он может провести там еще один год, а затем быть переведен в исправительное учреждение общего режима.

«Ситуация достаточно распространенная, когда подросток устраивает подобное в школе. Мотивация значения не имеет: пубертат, психическое расстройство, буллинг или ненависть», — прокомментировал Багатурия.

Нападение произошло 16 декабря в одной из школ Одинцовского городского округа. В результате инцидента погиб один ученик. По данным источника 5-tv.ru, в учебном заведении отсутствовали металлоискатели. Нападавший был задержан, пострадавших доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Во время допроса подросток, предварительно, признал вину.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «Известиями» заявил, что после трагедии будет дана правовая оценка действиям сотрудников охранной организации, обеспечивавшей безопасность школы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака



