Захарова предложила Украине задуматься, как она оказалась «рядом с медведем»

Захарова: Украина оказалась «рядом с медведем» и ей стоит об этом задуматься

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посоветовал Украине «не будить спящего медведя». По ее мнению, в такой ситуации логично прежде всего задуматься о том, каким образом вообще оказалось возможным находиться рядом с этим «медведем».

«Хочется развить эту цитату и задать вопрос: не хотите ли вы себя спросить, <…> как вас туда занесло?» — сказала Захарова в радиоэфире Sputnik, ее слова приводят РИА Новости.

Дипломат также отметила, что у России и Европейского союза ранее существовал шанс выстраивать более амбициозные и взаимовыгодные отношения, а не ограничиваться форматом пассивного сосуществования. По ее словам, именно западные страны сознательно отказались от такого пути.

Накануне Александр Лукашенко заявил о необходимости для Украины восстановить диалог с Россией как с ближайшим соседом и воздержаться от провоцирующих шагов. Он подчеркнул, что любые изменения в языковой политике следовало проводить постепенно, а не через резкие меры, которые фактически лишали русскоязычное население права голоса.

Ранее Мария Захарова также прокомментировала высказывание вице-премьера и министра инфраструктуры Италии Маттео Сальвини, который провел историческую параллель между нынешними лидерами ЕС и фигурами прошлого. В своем Telegram-канале она обратила внимание на слова политика о том, что попытки подчинить Москву вряд ли увенчаются успехом, если этого не удалось ни Наполеону Бонапарту, ни Адольфу Гитлеру.

