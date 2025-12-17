Прямая трансляция: Путин выступает на расширенной коллегии Минобороны РФ

Президент заслушает доклад главы оборонного ведомства.
Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров
Путин выступает на расширенной коллегии Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин 17 декабря выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Выступая на мероприятии в 2024 году, глава государства сделал ряд заявлений о ходе спецоперации на Украине, о преступлениях киевского режима, а также о переломе на линии боевого соприкосновения. Кроме того, Владимир Путин касался темы деятельности США и НАТО, а также размещения высокоточных ракетных комплексов.
В ходе своего выступления на заседании президент отметил темпы развития Вооруженных сил России и внедрения новых технологий. Тогда Путин назвал стратегические ядерные силы одним из основных инструментов сохранения стабильности и защиты суверенитета России.
93%
