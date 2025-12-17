Матвиенко назвала слаженной и партнерской работу Совета Федерации и правительства

Эфирная новость 44 0

Спикер парламента провела ежегодное совещание со статс-секретарями и заместителями министров.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Валентина Матвиенко высоко оценила взаимодействие Совета Федерации с правительством, назвав его слаженным и партнерским. Она провела ежегодное совещание со статс-секретарями и заместителями министров.

Спикер подчеркнула, что такая координация крайне важна для решения серьезных задач и национальных целей, поставленных президентом. В результате совместной работы в бюджет были заложены средства на реабилитацию участников СВО, а по инициативе палаты готовится эксперимент по маркировке детского питания.

Отдельное внимание Валентина Матвиенко уделила недавно принятому закону, который направлен на борьбу с массовыми обзвонами граждан.

«Очень нужный, ожидаемый закон, но после этого буквально валом посыпались сообщения от банков, страховых компаний, других легально работающих организаций, которые просто не могли дозвониться до своих клиентов. Очевидно, здесь всем участникам законодательного процесса нужно было работать, тщательно исключить подобные риски на этапе разработки законопроекта», — отметила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отдельно Валентина Матвиенко выразила благодарность коллегам за поддержку инициативы о предоставлении статуса «Житель блокадного Ленинграда» всем блокадникам без требований по срокам пребывания в осажденном городе. Спикер Совета Федерации отметила, что это по-настоящему хороший и справедливый подарок ветеранам-блокадникам в год 80-летия Победы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
В Roblox заявили о готовности действовать по законам РФ
16:12
Почти 120 выходных: как будут работать и отдыхать россияне в 2026 году
15:56
Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной из квартиры
15:50
Льготы, ИИ, электронные жетоны и дроны: планы по модернизации ВС РФ в 2026 году
15:50
Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве
15:42
Задержан вербовщик россиян для работы в скам-центрах в Мьянме

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны РФ
Верховный суд учтет дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026