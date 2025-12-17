ИИ создаст 170 миллионов новых рабочих мест в мире к 2030 году

При этом будет ликвидирована пятая часть существующих профессий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Искусственный интеллект и цифровизация меняют рынок труда быстрее всех предыдущих технологических революций. Как выяснили «Известия», к 2030 году развитие ИИ создаст около 170 миллионов новых рабочих мест в мире, и прежде всего — в технологиях и науке.

Но одновременно будет ликвидировано около 22% существующих профессий. В основном рутинных: в бухгалтерии, логистике и администрировании. Наиболее устойчивыми останутся те, которые основаны на эмпатии, творчестве и физическом присутствии: медсестры, психологи, руководители.

Эксперты подчеркивают: ключ к адаптации — осваивать новые инструменты. А компаниям же важно внедрять программы переобучения.

Ранее 5-tv.ru писал, что искусственный интеллект помог американским спецслужбам вычислить преступника по походке. Нейросеть проанализировала данные сотен человек, и на их основе смогла выявить подозреваемого, устроившего стрельбу на территории Брауновского университета.

Искусственный интеллект сегодня влияет на все сферы жизни. Так, цифровые инфлюенсеры стали конкурентами для блогеров, которые все чаще проигрывают многомиллионные контракты аватарам.

