Сыну режиссера Роба Райнера грозит смертная казнь за убийство родителей

Другой возможный исход — пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения.

Какую ответственность понесет сын Райнера за его убийство

В США официально предъявлены обвинения 32-летнему Нику Райнеру — сыну известного режиссера и актера Роба Райнера. Его подозревают в убийстве обоих родителей. Согласно законодательству штата Калифорния, фигуранту дела может грозить либо пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, либо смертная казнь.

«Наш аппарат предъявит обвинения Нику Райнеру. Он обвиняется в убийстве своих родителей. Речь идет о двух пунктах обвинения в совершении убийства первой степени», — передает Reuters слова окружного прокурора Натана Хокмана.

В прокуратуре уточнили, что окончательное решение о том, будет ли сторона обвинения настаивать на высшей мере наказания, пока не принято.

Тела 78-летнего Роба Райнера и его жены, 70-летней фотохудожницы Мишель Райнер, были обнаружены в их доме в минувшее воскресенье. Следователи зафиксировали у погибших ножевые ранения.

Основным подозреваемым по делу проходит их сын Ник. Известно, что ранее он публично признавался в употреблении наркотиков, начавшемся еще в подростковом возрасте.

Роб Райнер за свою карьеру снял около 30 фильмов, среди которых «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней» и «Пока не сыграл в ящик». Также он появлялся в эпизодической роли в картине «Волк с Уолл-стрит».

