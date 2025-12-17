Путин: ядерный щит России современнее ядерных сил любой другой державы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 81 0

За время проведения специальной военной операции наша страна вернула себе статус полного суверенитета, сообщил президент РФ.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ядерный щит России современнее ядерных сил любой другой державы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Наш ядерный щит является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы», — сказал президент России.

Путин указал на то, что современность российских ядерных сил составляет 92%. У России появляются новые средства поражения, каких нет ни у одной страны в мире, это и «Авангард», и «Буревестник», и так далее.

Российский лидер также отметил, что за время проведения специальной военной операции наша страна вернула себе статус полного суверенитета. В том числе наша армия стала совсем другой с точки зрения оборонно-промышленного комплекса и стратегической составляющей. Сухопутные силы растут и крепнут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
В Roblox заявили о готовности действовать по законам РФ
16:12
Почти 120 выходных: как будут работать и отдыхать россияне в 2026 году
15:56
Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной из квартиры
15:50
Льготы, ИИ, электронные жетоны и дроны: планы по модернизации ВС РФ в 2026 году
15:50
Ученик автошколы напал с ножом на инструктора в Москве
15:42
Задержан вербовщик россиян для работы в скам-центрах в Мьянме

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны РФ
Верховный суд учтет дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026