Путин: ядерный щит России современнее ядерных сил любой другой державы

Ядерный щит России современнее ядерных сил любой другой державы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Наш ядерный щит является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы», — сказал президент России.

Путин указал на то, что современность российских ядерных сил составляет 92%. У России появляются новые средства поражения, каких нет ни у одной страны в мире, это и «Авангард», и «Буревестник», и так далее.

Российский лидер также отметил, что за время проведения специальной военной операции наша страна вернула себе статус полного суверенитета. В том числе наша армия стала совсем другой с точки зрения оборонно-промышленного комплекса и стратегической составляющей. Сухопутные силы растут и крепнут.

