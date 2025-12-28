🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня 28 декабря. Это день, когда водоворот магии года может затянуть в себя с головой, поэтому важно оставаться спокойным и помнить про свои цели.
♈️Овны
Овнам нельзя предаваться панике и упрямству. Сегодня вы можете столкнуться с невидимой стеной, примите ее как совет от вселенной.
Космический совет: восстановите энергию души
♉ Тельцы
Тельцам нужно идти туда, где тепло. Тратьте энергию на людей, которые отплачивают вам достойным откликом, иначе попадете в черную дыру депрессии.
Космический совет: не разменивайтесь на пустоту
♊ Близнецы
Близнецам нельзя предаваться сплетням. Сегодня соблазны будут кружить над вами, как коршуны, игнорируйте их, иначе станете добычей.
Космический совет: наполните слова светом
Больше гороскопов смотрите здесь
♋ Раки
Ракам стоит предаться ностальгии. Путь в будущее начинается в прошлом, главное — найдите нужную точку и не потеряйтесь в дебрях меланхолии.
Космический совет: слушайте шепот души
♌ Львы
Львам пора забыть о других людях. Хватит одаривать остальных светом, вспомните о себе, займитесь тем, чего так жаждет ваше сердце.
Космический совет: прочувствуйте боль внутри
♍ Девы
Девам нужно навести порядок в мыслях, но не забывайте о легкости и жажде счастья. Иногда полезно дать слабину и позволить себе шалость.
Космический совет: разорвите шаблон
♎ Весы
Весам пришло время скинуть с себя тяжелую ношу. Перестаньте заботиться только о других и попросите о помощи, так вы станете ближе к людям.
Космический совет: возвышаясь, не потеряйте себя
♏ Скорпионы
Скорпионы, не бойтесь внутренней трансформации, вы готовы к ней. Возьмите свою волю и судьбу в руки, иначе их унесет ветром слуачая.
Космический совет: возьмите ответственность за свои чаяния
♐ Стрельцы
Стрельцы, не стоит браться за грандиозные планы. Даже империи начинали свою историю с маленького камушка. Обратитесь к мелочам.
Космический совет: откройтесь урокам судьбы
♑ Козероги
Козероги, ищите веселья в окружающем мире. Дела важны, но без задора они превратяться в рутину, дайте волю воображению и творите.
Космический совет: ищите радость в испытаниях
♒ Водолеи
Водолеям пора стать новаторами. Игнорируйте любую опасность и отвечайте на обиду добром, так вы обретете счастье.
Космический совет: будьте слепы к нападкам судьбы
♓ Рыбы
Рыбам стоит поверить в силу слов. Сегодня особенно важно найти тех, кто нуждается в вашем совете и внутренней мудрости.
Космический совет: слушайте шум течений
Читайте также
93%
Нашли ошибку?