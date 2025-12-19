Россиянам рассказали, сколько продлится последний рабочий день 2025 года

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист

Продолжительность рабочего дня уменьшается на один час только накануне официального праздничного дня.

Сколько продлится последний рабочий день года 30 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Депутат ГД Нилов: последний рабочий день 2025 года не будет сокращенным

Последний рабочий день 2025 года, 30 декабря, пройдет в обычном режиме и не будет сокращенным. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что по Трудовому кодексу продолжительность рабочего дня уменьшается на один час только накануне официального праздничного дня. В этом году 31 декабря объявили выходным за счет переноса, поэтому оснований для сокращения рабочего времени 30 декабря нет.

«А 30 декабря — это обычный рабочий день, не сокращенный», — подчеркнул депутат.

Новогодние каникулы в России продлятся рекордные 12 дней — с 31 декабря по 11 января 2026 года, а предпраздничная неделя в декабре станет самой короткой в году и продлится всего два дня. Согласно производственному календарю, ближайший сокращенный рабочий день после праздников ожидается перед майскими выходными — 30 апреля.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в будущем году россиян ждет 247 рабочих и 118 выходных дней. В Госдуме уточнили, что привычных четырехдневных майских выходных не будет.

