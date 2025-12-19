Россиянам рассказали, сколько продлится последний рабочий день 2025 года

Депутат ГД Нилов: последний рабочий день 2025 года не будет сокращенным

Последний рабочий день 2025 года, 30 декабря, пройдет в обычном режиме и не будет сокращенным. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что по Трудовому кодексу продолжительность рабочего дня уменьшается на один час только накануне официального праздничного дня. В этом году 31 декабря объявили выходным за счет переноса, поэтому оснований для сокращения рабочего времени 30 декабря нет.

«А 30 декабря — это обычный рабочий день, не сокращенный», — подчеркнул депутат.

Новогодние каникулы в России продлятся рекордные 12 дней — с 31 декабря по 11 января 2026 года, а предпраздничная неделя в декабре станет самой короткой в году и продлится всего два дня. Согласно производственному календарю, ближайший сокращенный рабочий день после праздников ожидается перед майскими выходными — 30 апреля.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в будущем году россиян ждет 247 рабочих и 118 выходных дней. В Госдуме уточнили, что привычных четырехдневных майских выходных не будет.

