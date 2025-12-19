Венгрия, Чехия и Словакия отказались кредитовать Украину

Венгрия, Чехия и Словакия отказались кредитовать Украину. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита Евросоюза (ЕС).

«Мобилизация финансовых ресурсов для бюджета Евросоюза в качестве гарантии кредита для Украины не будет иметь никакого влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии», — уточняется в документе.

Страны ЕС приняли решение о выдаче Незалежной кредита под ноль процентов на сумму 90 миллиардов евро в 2026–2027 годах. Данное решение было подтверждено 25 представителями государств, входящих в состав объединения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в этот же день прокомментировал данное действие ЕС на своей странице в социальных сетях. Он подчеркнул, что Европа, финансируя Украину, теряет и попусту тратит деньги.

На том же саммите одной из повесток была конфискация замороженных российских активов, находящихся в Старом Свете. Однако прийти к какому-либо соглашению по этому вопросу в ЕС так и не смогли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Европейский центральный банк не поддержит метод кредитования Украины, нарушающий международное право.

