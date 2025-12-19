По другую сторону Атлантики спасти Украину за счет российских активов у европейских чиновников ожидаемо не вышло. Многочасовые заседания в Брюсселе ни к чему не привели. Даже давление фон дер Ляйен, якобы требовавшей не покидать зал, пока решение не одобрят, не принесло результатов.

Впрочем, совещания проходили практически в осаде. Ведь тысячи противников нынешнего курса Евросоюза собираются уже прямо под окнами зданий Совета ЕС. Из Бельгии — корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Заложники собственной проукраинской политики — Виктор Орбан описывает этот кое-как завершившийся саммит как настоящую пытку на выносливость.

— Мы начали даже не с петушиного крика, а когда у нас уже глаза слипались.

— Как лидеры это выдержали?

— С трудом.

Урсула фон дер Ляйен и сама не понимала уже, который час. Это она «забаррикадировала» все обсуждения не за закрытыми, а за запертыми дверями, буквально выбивала деньги для Киева, еврорэкетирша.

«Удалось достичь соглашения, согласно которому мы можем обеспечить потребности Украины в финансировании на ближайшие два года», — заявила фон дер Ляйен.

Как ни старались украсть российские замороженные активы, не вышло — в итоге повесили на Украину еще один кредит в 90 миллиардов евро, те самые две трети потребностей Украины, которые и покрывает Европа.Совсем позабывшая уточнить по такому случаю у виновника очередного торжества за чужой счет, какая часть пойдет на «золотые унитазы».

Зеленскому и руку продолжают в Брюсселе жать, и стоят с ним на одном фото, в упор не замечая коррупцию. Ну, а теперь, если кого и обворовали, то только самих себя: обеспечивать этот колоссальный займ придется своими же собственными бюджетными резервами. Так что с Украиной у них теперь в самом буквальном смысле общий долг, главное — говорить об этом восторженно.

«Это решение представляет собой настоящий разрыв с прошлым. Впервые мы договорились совместно брать кредиты для предоставления кредитов Украине», — сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Немецкий канцлер заранее дает понять, что никто ничего в последствии, вероятно, и не вернет, учитывая, какую в самом же деле хитро вымученную схему они опять напридумывали.

«Украина должна будет возвращать этот кредит только в том случае, если получит компенсации от России», — отметил канцлер Германии Фридрих Мерц.

С таким раскладом и должна в итоге остаться только сама Европа, особенно если посмотреть, с каким позором сорвался план задействовать €210 миллиардов замороженных российских суверенных активов, ради чего этот саммит в принципе собирался и ушел в «ночную смену».

И вроде бы демонстративная сплоченность, но за ней снова скрывался раскол. Итоги этого саммита потому и плачевны, что еще больше стран теперь можно уличить в евродиссидентстве.

Против кражи у России была не только традиционная европейская фронда — Венгрия и Словакия, среди основных противников, как известно, премьер Бельгии, где хранится большая часть этих средств. К нему примкнули Италия, Чехия, Мальта и, на удивление, даже Франция, в банках которых тоже есть деньги россиян. Европа эту схватку проиграла, так выходит, ей и платить репарации.

