Евросоюз (ЕС) не вызывает доверия из-за лицемерия лидеров объединения. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале в ответ на заявление главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, указавшей на непонимание, почему Россия пользуется большим доверием, чем Брюссель.

По словам Пушкова, слова глав стран ЕС расходятся с действительностью. Он привел примеры из практики.

«Людям рассказывают о „миролюбивом характере“ НАТО, о распрекрасной „демократии“ и о „верховенстве закона“, и одновременно бомбят Югославию, захватывают Ирак, разрушают Ливию, отменяют выборы в Румынии, пытаются провести „цветную революцию“ в Грузии, делают вид, что на Украине нет нацистов», — отметил он.

При этом он добавил, что недоверие ЕС в данном случае последовательно.

«Надо ли удивляться, что всем этим евророссказням третьи страны уже не верят?» — написал он.

К тому же Пушков подчеркнул, что вследствие этого большинство стран по-прежнему поддерживают Россию. Также такой подход объясняет отказ ряда государств поддерживать санкции, направленные против РФ.

До этого, 9 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Каллас нет должных экспертизы и опыта для критики свободы слова в России. Она поясняла, что за плечами главы евродипломатии нет ничего, помимо «истории предков, которые продавались любым режимам за любые деньги, лишь бы только где-то крутиться около власти».

Ранее, писал 5-tv.ru, Захарова указала на непонимание Каллас сути свободы.

