Бойцы СВО получили в госпитале новогодние подарки и автографы хоккеистов

Военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, получили новогодние подарки от представителей московского фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В рамках акции бойцам передали спортивную форму и шайбы с автографами известных российских хоккеистов, собранные во время благотворительного хоккейного матча.

«Для „Путешествия в Рождество“ традиция посещения наших защитников имеет особое значение», — отметил представитель оргкомитета Павел Гусев.

Он подчеркнул преемственность таких визитов, напомнив о выступлениях артистов в госпиталях в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы продолжаем эту линию: привозим подарки, делимся теплом, просто говорим слова поддержки. Для нас важно, чтобы никто из защитников не чувствовал себя одиноким в праздничные дни», — добавил Гусев.

