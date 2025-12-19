Силы ПВО РФ уничтожили 94 дрона украинских боевиков над регионами страны за ночь

Средства противовоздушной обороны России в ночь на 19 декабря перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Ростовской областью, где уничтожили 36 дронов. Еще 17 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, 15 — над Воронежской областью. По шесть украинских беспилотников силы ПВО сбили над Самарской и Астраханской областями.

Также семь дронов Вооруженных сил Украины были уничтожены над акваторией Каспийского моря, пять — над Азовским морем. По одному беспилотнику перехватили над Курской областью и территорией Краснодарского края.

Ранее, в ночь на 18 декабря, российские средства ПВО уничтожили 47 украинских БПЛА над территорией страны. Тогда основная часть беспилотников была сбита над Брянской областью, а также над Крымом, Белгородской и Ростовской областями и в акватории Черного моря.

