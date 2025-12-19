Силы ПВО РФ уничтожили 94 дрона украинских боевиков над регионами страны за ночь

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 651 0

Масштабная атака БПЛА была отражена сразу в нескольких федеральных округах и акваториях морей.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 19 ноября

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства противовоздушной обороны России в ночь на 19 декабря перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Ростовской областью, где уничтожили 36 дронов. Еще 17 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, 15 — над Воронежской областью. По шесть украинских беспилотников силы ПВО сбили над Самарской и Астраханской областями.

Также семь дронов Вооруженных сил Украины были уничтожены над акваторией Каспийского моря, пять — над Азовским морем. По одному беспилотнику перехватили над Курской областью и территорией Краснодарского края.

Ранее, в ночь на 18 декабря, российские средства ПВО уничтожили 47 украинских БПЛА над территорией страны. Тогда основная часть беспилотников была сбита над Брянской областью, а также над Крымом, Белгородской и Ростовской областями и в акватории Черного моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
19 дек
Несколько частных домов получили повреждения в Таганроге при атаке дронов ВСУ
18 дек
Режим чрезвычайной ситуации ввели в части Батайска после атаки дронов
18 дек
Три человека погибли из-за атак украинских БПЛА в Ростовской области
18 дек
ПВО России за ночь сбили 47 беспилотников над регионами страны
17 дек
Средства ПВО уничтожили 94 беспилотника за ночь над регионами России
16 дек
Средства ПВО уничтожили 83 беспилотника за ночь над регионами России
15 дек
Средства ПВО уничтожили 130 беспилотников за ночь над регионами России
14 дек
Средства ПВО уничтожили 235 беспилотников над регионами России за ночь
14 дек
Силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Ленинградской областью
13 дек
В Саратове в результате атаки украинских дронов погибли два человека
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:58
На прямую линию с президентом аккредитовались около 600 журналистов
9:55
Песков: темы обращений россиян на прямую линию в этом году изменились
9:42
«Слишком толстые и глупые»: что мешает американцем пойти на службу в армию США
9:28
В одной из школ Новосибирска выявили вспышку туберкулеза
9:14
«Попусту потраченные деньги»: Венгрия, Чехия и Словакия не кредитуют Украину
9:00
«Полная шляпа»: Джиган о праздновании Нового года под пальмами

Сейчас читают

Лидеры ЕС согласовали финансирование Киева на €90 млрд в 2026–2027 годах
Библейское знамение? Кроваво-красное море в Персидском заливе испугало верующих
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026