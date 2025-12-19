Силы ПВО РФ уничтожили 94 дрона украинских боевиков над регионами страны за ночь

Масштабная атака БПЛА была отражена сразу в нескольких федеральных округах и акваториях морей.
Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Средства противовоздушной обороны России в ночь на 19 декабря перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным министерства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Ростовской областью, где уничтожили 36 дронов. Еще 17 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, 15 — над Воронежской областью. По шесть украинских беспилотников силы ПВО сбили над Самарской и Астраханской областями.
Также семь дронов Вооруженных сил Украины были уничтожены над акваторией Каспийского моря, пять — над Азовским морем. По одному беспилотнику перехватили над Курской областью и территорией Краснодарского края.
Ранее, в ночь на 18 декабря, российские средства ПВО уничтожили 47 украинских БПЛА над территорией страны. Тогда основная часть беспилотников была сбита над Брянской областью, а также над Крымом, Белгородской и Ростовской областями и в акватории Черного моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 дек
- Несколько частных домов получили повреждения в Таганроге при атаке дронов ВСУ
- 18 дек
- Режим чрезвычайной ситуации ввели в части Батайска после атаки дронов
- 18 дек
- Три человека погибли из-за атак украинских БПЛА в Ростовской области
- 18 дек
- ПВО России за ночь сбили 47 беспилотников над регионами страны
- 17 дек
- Средства ПВО уничтожили 94 беспилотника за ночь над регионами России
- 16 дек
- Средства ПВО уничтожили 83 беспилотника за ночь над регионами России
- 15 дек
- Средства ПВО уничтожили 130 беспилотников за ночь над регионами России
- 14 дек
- Средства ПВО уничтожили 235 беспилотников над регионами России за ночь
- 14 дек
- Силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Ленинградской областью
- 13 дек
- В Саратове в результате атаки украинских дронов погибли два человека
Читайте также
93%
Нашли ошибку?