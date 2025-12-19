Путин: Россия пока не видит готовности Украины начать переговоры

Россия пока не видит готовности Украины начать переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Гостином Дворе в Москве в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Пока мы действительно не видим такой готовности», — ответил Путин, комментируя заявления главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлине о неготовности обсуждать с Россией территориальный вопрос.

Российский лидер напомнил, что все началось с государственного переворота на Украине в 2014 году, а также с обмана России со стороны Европы о том, что все можно будет решить мирным путем. «Минские соглашения» изначально никто не воспринимал всерьез. В 2022 году все «подошло к краю», когда киевский режим начал боевые действия на юго-востоке Украины.

Дальше был Стамбул в том же 2022 году, продолжил президент РФ. Украина сначала согласилась на все договоренности, но в последний момент все сорвалось. В данный момент киевский режим также отказывается от мирного решения.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка. В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на прямую линию с Путиным поступило уже более 2,5 миллиона обращений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.