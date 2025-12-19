На прямую линию с Путиным поступило уже более 2,5 млн обращений

К предстоящей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным было принято уже свыше 2,5 миллионов обращений.

При этом в целом указанное число в настоящий момент превышает результат 2024 года.

В конце года президент России Владимир Путин по традиции подводит итоги и в открытом формате отвечает на наиболее актуальные вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, экономики и социальной сферы. В 2025 году мероприятие вновь пройдет в совмещенном формате — прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией.

Прием обращений от граждан стартовал 4 декабря. За это время в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило свыше двух с половиной миллионов вопросов и предложений. Значительная часть обращений посвящена социальным темам, экономике и региональной проблематике.

Для систематизации и анализа большого массива данных организаторы задействовали нейросетевые технологии. В частности, используется искусственный интеллект GigaChat, разработанный Сбербанком, который помогает ускорить обработку поступающих сообщений.

Годом ранее прямая линия главы государства состоялась 19 декабря. Тогда Владимир Путин в течение четырех часов и 27 минут ответил на 76 вопросов, поступивших от жителей разных регионов страны.

