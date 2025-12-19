Россия хочет добиться выстраивания надежной системы безопасности в Европе

Россия хочет добиться выстраивания надежной системы безопасности в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Итоги года».

Путин напомнил, что еще до развала СССР политик социал-демократической партии ФРГ Эгон Бар предлагал создавать новую систему безопасности в Европе без расширения НАТО.

«Он (Эгон Бар — Прим. ред.) предлагал создавать новую систему безопасности в Европе, не расширяя НАТО, а создавая новую систему безопасности с участием США, государств Восточной Европы и России, с тем, чтобы никого не исключать из этого процесса и никого не ставить в какие-то сложные условия. Мы ведь ничего не требуем необычного», — сказал российский лидер.

Президент РФ уточнил, что каждая страна имеет право выбирать способ своей защиты, но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе и России.

«Мы ничего не требуем того, что никогда раньше не звучало. Мы просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний, взятых на себя западными партнерами. Нас же надули!» — добавил Путин.

Что касается НАТО, то изначально Россия хотела сотрудничать и даже пыталась добиться членства в альянсе. Однако нашу страну там никто не ждал, а данные обещания по нерасширению блока игнорировались.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

