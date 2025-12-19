Владимир Путин рассказал, отправляет ли он видеосообщения в мессенджерах

Президент России Владимир Путин не отправляет «видеокружочки» в мессенджерах. В этом глава государства признался на прямой линии в ответ на вопрос ведущей Екатерины Березовской.

«Вы хотя бы раз в жизни отправляли своим близким, детям, внукам сообщения через мессенджер, записывали им так называемые видеокружочки?» — полюбопытствовала журналистка.

«Нет, никогда этого не делал», — ответил ей президент.

Ранее Владимир Путин отметил необходимость конкуренции между различными мессенджерами. Он подчеркнул, что у Telegram и других мессенджеров проблема только в соблюдении российских законов. А благодаря мессенджеру MAX государство добилось полного цифрового суверенитета и теперь может оказывать ряд услуг для граждан России.

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

