«Всегда нужна»: Путин о конкуренции между мессенджерами

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 43 0

Благодаря созданию МАХ страна добилась полного цифрового суверенитета.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025

Путин: в РФ сохранится конкуренция между мессенджерами

Президент России Владимир Путин отметил необходимость конкуренции между мессенджерами. Об этом российский лидер заявил в Гостином Дворе в Москве в эфире программы «Итоги года».

«Что касается MAX и конкуренции — конкуренция всегда нужна, и я уверен, что конкуренция будет. В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов», — сказал Путин, отвечая на вопрос техноблогера Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов).

По словам главы государства, создание национального мессенджера было нужно России. Путин добавил, что государство добилось полного цифрового суверенитета. Теперь благодаря MAX государство может оказывать ряд услуг для граждан.

«Есть ряд услуг, которые мы можем оказывать нашим гражданам через национальную систему Макс. Таких услуг, которые раньше через иностранные системы мы оказывать не могли по целому ряду обстоятельств, в том числе по соображениям безопасности», — добавил российский лидер.

Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
19 дек
Путин рассказал, с чего начинается Родина
19 дек
«Безо всякого преувеличения!» — Путин о лучшем и худшем моментах 2025 года
19 дек
«Неприлично прозвучит»: Путин пошутил о нарушении им трудового законодательства
19 дек
«Любить маму»: Путин назвал главный жизненный ориентир
19 дек
Как у любого человека: Путин признался, что страдает от профдеформации
19 дек
Путин рассказал, как относится к передачам про украинский кризис на российском ТВ
19 дек
«Он никогда не оставит Россию»: Путин о вере в Господа
19 дек
Путин не менял интерьер квартиры в Кремле со времен Ельцина
19 дек
«Дети 90-х — костяк СВО. Герои»: ветеран боевых действий о поколении девяностых
19 дек
«Да»: Владимир Путин признался, что влюблен
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.03
-0.35 94.25
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:31
Путин рассказал, с чего начинается Родина
17:20
«Безо всякого преувеличения!» — Путин о лучшем и худшем моментах 2025 года
17:19
«Неприлично прозвучит»: Путин пошутил о нарушении им трудового законодательства
17:15
«Любить маму»: Путин назвал главный жизненный ориентир
17:11
Как у любого человека: Путин признался, что страдает от профдеформации
17:11
Путин рассказал, как относится к передачам про украинский кризис на российском ТВ

Сейчас читают

Путин: никаких спецопераций не будет, если Россию будут уважать
«Он же артист»: Путин о том, как Зеленский позировал в Купянске
«Итоги года 2025» с Владимиром Путиным
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026