Подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Дубае задержали в Санкт-Петербурге

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 63 0

Погибшая — 25-летняя девушка, тело которой нашли в гостиничном номере.

В Петербурге задержали россиянина за убийство в Дубае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Дубае нашли в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан 41-летний гражданин России, которого обвиняют в убийстве женщины в одном из отелей Дубая в ОАЭ в период между 17 и 18 декабря 2025 года. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу в своем telegram-канале.

По данным следствия, погибшая — 25-летняя девушка, тело которой нашли в гостиничном номере. Мужчина, с которым она ранее состояла в отношениях, нанес ей не менее 15 ударов, предположительно, ножом.

После совершения преступления подозреваемый покинул территорию Эмиратов и добрался до Санкт-Петербурга, где его впоследствии и задержали. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Амурской области пенсионер 65 раз ударил гостя вилами и добил колуном. О произошедшем он позже рассказал родственникам, которые обратились в полицию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:18
Зеленский заявил, что мирного соглашения по урегулированию «может не быть»
18:07
Неожиданный эффект кимчи: как корейский суперфуд меняет работу иммунитета
17:49
«Сегодня такой день»: Самойлова расплакалась за рулем автомобиля
17:30
Подозреваемого в жестоком убийстве молодой девушки в Дубае задержали в Санкт-Петербурге
17:11
Многоэтажный дом загорелся в Москве из-за включенной гирлянды
16:53
Родиться «нечистым»: кто такие далиты и почему в Индии до сих пор есть низшая каста

Сейчас читают

Путин попробовал присланную ему в подарок выпечку из пекарни «Машенька»
Шесть человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Омской области
Британцы сами вырывают себе зубы из-за отсутствия стоматологической помощи
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026