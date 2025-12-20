«Сегодня такой день»: Самойлова расплакалась за рулем автомобиля

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Что могло стать причиной страданий звезды?

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

Оксана Самойлова расплакалась за рулем автомобиля

Блогер Оксана Самойлова расплакалась за рулем автомобиля. Видео в слезах звезда опубликовала в социальных сетях.

«Сегодня такой день», — написала Самойлова, однако причину своих страданий не озвучила.

При этом Самойлова достаточно часто выставляет свои эмоции на публику. На днях блогер опубликовала несколько видео в Telegram-канале, в которых также плакала. Это было связано с тем, что звезду растрогали волонтеры, которые помогают пожилым людям. Она присоединилась к помощи и тоже решила помочь, что стало для звезды очень трепетным событием. Самойлова вспомнила свою любимую бабушку, которая умерла, когда блогер была в подростковом возрасте.

К тому же Оксана Самойлова и ее супруг, рэпер Джиган, находятся в процессе развода, что также могло послужить причиной для слез. Пара состоит в браке почти 13 лет, и за это время у них родились четверо детей: дочери Ариела, Лея, Мая и сын Давид. Заявление на развод подала Оксана Самойлова 6 октября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что коза Самойловой по кличке Мими умерла минувшей весной

