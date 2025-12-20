«Обязательно нам помогут»: Катя Лель о нашествии инопланетян в 2026 году
Позитивный настрой и умение «излучать любовь», по мнению певицы, помогут людям наладить гармонию с окружающим миром и Вселенной.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Катя Лель указала на связанное с НЛО важное событие в 2026 году
Планету Земля ожидает поистине необычное событие в 2026 году — первый контакт с инопланетными цивилизациями. Об этом заслуженная артистка России Катя Лель рассказала в беседе с изданием POPCAKE.
Исполнительница хита «Мой мармеладный», давно известная своими эзотерическими взглядами, уверена, что происходящее станет важным этапом для человечества.
Звезда продолжает открыто говорить о личном мистическом опыте, несмотря на скепсис со стороны части аудитории и коллег по шоу-бизнесу. Теперь она рассказала, как стоит реагировать на грядущие перемены. По заверению певицы, нужно не поддаваться тревоге, а «просто расслабиться». При этом Лель добавила, что это вовсе не шутка.
«Нет, я не пошутила. На самом деле это время грядет. И совсем скоро у нас будут потрясающие и невероятные новости. Надо принять это с благодарностью», — сказала она.
К тому же, считает артистка, позитивный настрой и умение «излучать любовь» помогут наладить гармонию с окружающим миром и Вселенной, которая, по ее словам, в таком случае будет поддерживать человечество.
Помимо этого, певица, отвечая на вопрос о возможной опасности визита гостей из космоса, заверила, что бояться нечего. Она подчеркнула, что людям нужны не страх и паника в настоящее время, а внутреннее развитие.
Катя Лель и до этого делилась рассказами о контакте с космосом, энергии любви и общении с внеземными существами. Однако такое конкретный прогноз, связанный именно со следующим годом, она озвучила впервые.
Ранее, писал 5-tv.ru, Катя Лель подсказала, как отличить целителя от шарлатана.
