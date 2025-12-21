«Реальная и объективная»: как сотрудничество Росси и Китая рисует «картину мира»

Эфирная новость 26 0

Страны совместно борются за правду — против фейков, создаваемых искусственным интеллектом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и Китай сотрудничают в сфере борьбы с фейками, созданными ИИ

Новые технологии, искусственный интеллект, к сожалению, зачастую берут на вооружение те, кто использует его не в добрых целях. От этого страдают не только отдельные люди, это влияет на безопасность государств. Об этом говорили в Пекине на шестом форуме СМИ России и Китая.

Собрались около 140 представителей ведущих медиа двух стран. Обсудили как можно защитить информационный суверенитет двух стран от «агрессии Запада», в том числе от генераций фейков, сделанных искусственным интеллектом. Китайцы предложили делиться технологиями и вырабатывать совместные стандарты.

«Сегодня мы живем в мире фейков, в мире недостоверной информации, извращения истории, и очень важно, чтобы две такие большие державы, где существуют такие мощные, эффективные средства массовой информации, как можно больше сотрудничали в том, чтобы наносить объективную и реальную картину и истории, и мира всему современному человечеству», — подчеркнула генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Крупнейший в России частный Медиахолдинг Национальная Медиа Группа сотрудничает сразу с несколькими медиагигантами Китая. В мае этого года НМГ и Медиакорпорация Китая заключили соглашение в присутствии лидеров двух стран. Агентство «Синьхуа» с МИЦ «Известия» обменивается информацией, фото- и видеоматериалами.

А еще есть пример удачного сотрудничества в киноиндустрии. Первый и единственный пока случай в современной истории — совместный российско-китайский фильм «Красный шелк». Снимали совместно, показывали тоже и в нашей стране, и в Поднебесной. Успех стимулирует дальнейшее сотрудничество, в работе проект-продолжение «Черный шелк».

Успешной оказалась адаптация русского мультсериала «Три кота», у которого уже пять миллиардов просмотров. В Китае называется «Семья Михао» — это по-кошачьи «нихао», то есть «здравствуйте».

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
«Реальная и объективная»: как сотрудничество Росси и Китая рисует «картину мира»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака
5:50
«Давить до конца»: какие города армия России освободит следующими в зоне СВО
5:28
От Северска до Прямой линии: путь героя России Нарана Очир-Горчева
5:13
После прямой линии Путина проблемы на местах решают молниеносно
4:32
С сайта Минюста США исчезли по меньшей мере 16 файлов по делу Эпштейна

Сейчас читают

Очевидцы рассказали о сильном хлопке на месте трагического инцидента в Подмосковье
Родиться «нечистым»: кто такие далиты и почему в Индии до сих пор есть низшая каста
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Самая длинная ночь года: что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026