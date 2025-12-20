Договор должен подразумевать прекращение конфликта и обеспечение гарантий.
Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE
Владимир Зеленский заявил, что мирного соглашения «может не быть»
Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине может и не быть достигнуто. Об этом президент Украины сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.
«Его (соглашения по урегулированию — Прим. ред.) может не быть. Его сегодня нет. Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда война остановлена», — заявил лидер киевского режима.
Прежде, выступая на расширенной коллегии Минобороны России, президент России Владимир Путин отметил, что цели СВО будут обязательно достигнуты, и, если киевский режим и его западные кураторы откажутся от переговоров по существу, РФ освободит свои исторические земли военным путем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский пожаловался на нежелание США принять Украину в НАТО. Также президент Украины сетовал на то, что не знает, кому президент США Дональд Трамп доверяет больше — ему или российскому лидеру Владимиру Путину.
