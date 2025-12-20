Зеленский заявил, что мирного соглашения по урегулированию «может не быть»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 81 0

Договор должен подразумевать прекращение конфликта и обеспечение гарантий.

Зеленский заявил, что мирного соглашения по урегулированию «может не быть»

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Владимир Зеленский заявил, что мирного соглашения «может не быть»

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине может и не быть достигнуто. Об этом президент Украины сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«Его (соглашения по урегулированию — Прим. ред.) может не быть. Его сегодня нет. Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда война остановлена», — заявил лидер киевского режима.

Прежде, выступая на расширенной коллегии Минобороны России, президент России Владимир Путин отметил, что цели СВО будут обязательно достигнуты, и, если киевский режим и его западные кураторы откажутся от переговоров по существу, РФ освободит свои исторические земли военным путем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский пожаловался на нежелание США принять Украину в НАТО. Также президент Украины сетовал на то, что не знает, кому президент США Дональд Трамп доверяет больше — ему или российскому лидеру Владимиру Путину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
19 дек
Роберт Фицо заявил, что Братислава отказывается от финансирования Киева
18 дек
«Разобьют кулак»: Лукашенко об освобождении Донбасса российскими военными
14 дек
«Играет с огнем»: вице-премьер Италии — о бессрочной блокировке активов РФ
13 дек
«Чувствительный вопрос»: Трамп резко усилил давление на Зеленского
13 дек
«Ничего не значат»: Фицо заявил, что больше не хочет быть частью Западной Европы
13 дек
«Мы много сделали»: Трамп о прогрессе по урегулированию украинского кризиса
13 дек
Глава Евросовета Кошта заявил о заморозке активов РФ до конца конфликта
12 дек
Захарова: ЕС сопротивляется мирным инициативам по Украине
9 дек
«Находить компромисс»: Зеленский заявил о сокращении мирного плана до 20 пунктов
8 дек
«До сих не прочитал предложение»: Трамп заявил о том, что он разочарован Зеленским
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Теперь в строю: рэпер MACAN принял военную присягу — его девушка снимала все на видео
19:36
Охранники напали на съемочную группу «Известий» на тренинге коуча Ивлиевой
19:18
В Туле возбудили дело против пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной»
19:00
Тихий поворот и скрытые подсказки: Таро-прогноз на неделю с 22 по 28 декабря
18:50
Скандал на борту: пассажирка напала на Алексея Глызина в самолете
18:40
В Турции начали расследование из-за упавшего беспилотника

Сейчас читают

Путин попробовал присланную ему в подарок выпечку из пекарни «Машенька»
Родиться «нечистым»: кто такие далиты и почему в Индии до сих пор есть низшая каста
Шесть человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Омской области
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026