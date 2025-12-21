Не вернулись с прогулки: в Самарской области пропали четверо детей

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Полиция ищет мальчика и трех девочек.

Четверо детей пропали в Самарской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Самарской области пропали четверо детей

Полиция в Самарской области разыскивает четверых без вести пропавших детей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МВД.

Пропал десятилетний мальчик и девочки 2015, 2020, 2014 годов рождения, все они проживают в поселке Безенчук Самарской области. В 20:30 20 декабря дети не вернулись с прогулки.

Отдел полиции ОМВД по Безенчукскому району был поднят по тревоге, правоохранители выпустили ориентировку с приметами пропавших ребят. Данные передали Росгвардии и волонтерам.

тексттекст. Фото:Telegram/ МВД Самарской области/ guvd63

Уголовный розыск работает с возможными свидетелями произошедшего и друзьями детей. Полицейские наряды и участковые, инспекторы ПДН ведут поисковые операции на пересеченной местности, обходят дворы и улицы окружных сел, а также осматривают подвалы и чердаки, заброшенные стройки и места возможной концентрации несовершеннолетних.

Ранее в Кировской области правоохранители и волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» искали пропавшего в Яранске пятилетнего мальчика. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

