Не вернулись с прогулки: в Самарской области пропали четверо детей

В Самарской области пропали четверо детей

Полиция в Самарской области разыскивает четверых без вести пропавших детей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МВД.

Пропал десятилетний мальчик и девочки 2015, 2020, 2014 годов рождения, все они проживают в поселке Безенчук Самарской области. В 20:30 20 декабря дети не вернулись с прогулки.

Отдел полиции ОМВД по Безенчукскому району был поднят по тревоге, правоохранители выпустили ориентировку с приметами пропавших ребят. Данные передали Росгвардии и волонтерам.

Уголовный розыск работает с возможными свидетелями произошедшего и друзьями детей. Полицейские наряды и участковые, инспекторы ПДН ведут поисковые операции на пересеченной местности, обходят дворы и улицы окружных сел, а также осматривают подвалы и чердаки, заброшенные стройки и места возможной концентрации несовершеннолетних.

