«Отмечается рост заболеваемости»: как россияне переносят гонконгский грипп

Вирусолог Малинникова: россияне переносят гонконгский грипп в легкой и среднетяжелой форме

Россияне переносят гонконгский грипп в легкой и среднетяжелой форме. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-инфекциониста, вирусолога Елену Малинникову.

Эксперт отметила рост заболеваемости за счет штамма H3N2, или гриппа А. Вирус известен еще с 1968 года после первой смертоносной вспышки, которая произошла в Гонконге. По природным законам развития патогенов штаммы этого заболевания уже должны были претерпеть антигенные сдвиги, после которых в вирусе происходят существенные изменения, подчеркнула Малинникова.

Ранее бывший главный санврач РФ, ныне депутат Госдумы, эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, что штамм гонконгского гриппа включили в программу вакцинирования россиян, на 10 декабря в РФ были привиты уже 78 миллионов человек. В соответствии с планом Минздрава Эксперт призвал граждан ответственно относиться к своему здоровью, своевременно посещая врача при первых признаках заражения и не занимаясь самолечением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.