Песков заявил о планах Путина по целому ряду зарубежных визитов в 2026 году

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 16 0

Спокойного начала года в графике президента России не ожидается.

Планы Путина на 2026 год

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

У президента России Владимира Путина запланирован целый ряд зарубежных визитов в 2026 году. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, международная повестка российского лидера остается насыщенной, при этом визиты будут носить как двусторонний, так и многосторонний характер. Песков также отметил, что Россия продолжает принимать иностранных гостей на высшем уровне.

«И к нам будут приезжать гости — это уже запланировано», — приводят слова пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что активная работа президента не прекращается даже в преддверии Нового года. По его словам, январь у Путина также пройдет в плотном рабочем графике.

В Кремле традиционно не раскрывают заранее детали зарубежных поездок президента, включая конкретные страны и даты визитов, однако подобные анонсы, как правило, свидетельствуют о подготовке к интенсивной международной дипломатической деятельности.

