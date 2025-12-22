Таблетки без пользы: врач рассказала, чем нельзя запивать железо

Эндокринолог Шафранская: нельзя запивать препараты железа кофе, чаем или вином

Привычка запивать препараты железа кофе, чаем, вином или молочными продуктами значительно снижает их усвоение. Об этом рассказала эндокринолог Елена Шафранская в беседе с Газета.ру.

По словам специалиста, в зимний период многие россияне жалуются на слабость, сонливость и бледность, списывая эти симптомы на погоду. Однако одной из частых причин ухудшения самочувствия может быть железодефицитная анемия, при которой снижается выработка гемоглобина и развивается кислородное голодание тканей.

Шафранская отметила, что при лечении анемии важно не только принимать назначенные препараты, но и соблюдать правильные пищевые привычки. Так, кофе, чай и красное вино содержат полифенолы и танины, которые блокируют всасывание железа в желудочно-кишечном тракте. Особенно высока их концентрация в крепком чае и красном вине.

Кроме того, врач не рекомендовала сочетать препараты железа с молочными продуктами, так как кальций препятствует усвоению микроэлемента. Также железо не следует принимать одновременно с лекарствами, снижающими кислотность желудка, поскольку для его нормального всасывания необходима кислая среда.

