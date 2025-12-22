Таблетки без пользы: врач рассказала, чем нельзя запивать железо

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 81 0

Неправильные пищевые привычки могут мешать лечению железодефицита, даже если препараты назначены правильно.

Чем нельзя запивать таблетки железа

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эндокринолог Шафранская: нельзя запивать препараты железа кофе, чаем или вином

Привычка запивать препараты железа кофе, чаем, вином или молочными продуктами значительно снижает их усвоение. Об этом рассказала эндокринолог Елена Шафранская в беседе с Газета.ру.

По словам специалиста, в зимний период многие россияне жалуются на слабость, сонливость и бледность, списывая эти симптомы на погоду. Однако одной из частых причин ухудшения самочувствия может быть железодефицитная анемия, при которой снижается выработка гемоглобина и развивается кислородное голодание тканей.

Шафранская отметила, что при лечении анемии важно не только принимать назначенные препараты, но и соблюдать правильные пищевые привычки. Так, кофе, чай и красное вино содержат полифенолы и танины, которые блокируют всасывание железа в желудочно-кишечном тракте. Особенно высока их концентрация в крепком чае и красном вине.

Кроме того, врач не рекомендовала сочетать препараты железа с молочными продуктами, так как кальций препятствует усвоению микроэлемента. Также железо не следует принимать одновременно с лекарствами, снижающими кислотность желудка, поскольку для его нормального всасывания необходима кислая среда.

Ранее, писал 5-tv.ru, гастроэнтеролог рассказал, с чем нельзя сочетать салат оливье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.72
0.69 94.51
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:47
Спецпосланник президента США Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами
0:23
На 106-м году жизни скончалась старейший русский скаут мира Лидия Герич
0:04
Таблетки без пользы: врач рассказала, чем нельзя запивать железо
23:43
Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти
23:22
От неловкости к выгоде: что делать с ненужными подарками и как на них заработать
23:00
«Твое время не пришло»: пастор рассказал, что Иисус вернул его из рая

Сейчас читают

В Ростовской области проверят информацию о гибели животных в приюте
«Детский сад»: Губерниев о реакции Галлямова на утренний звонок журналистки
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026