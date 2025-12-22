Москалькова: РФ вернула на родину 45 украинцев

Россия передала Украине 45 граждан, которые подлежали выдворению из РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 22 декабря на заседании профильного комитета Госдумы.

«Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться», — сказала омбудсмен, отвечая на вопрос РИА Новости.

Она подчеркнула, что все переданные лица самостоятельно изъявили желание вернуться на родину.

Передача состоялась 16 декабря на территории Белоруссии в рамках гуманитарной акции, согласованной с белорусской стороной и украинским омбудсменом. В тот же день было организовано воссоединение 22 разрозненных семей и возвращение в Россию 15 граждан РФ, находившихся на территории Украины.

Ранее, 18 ноября, Москалькова обращалась к Киеву с просьбой принять обратно спасенных российскими военнослужащими из зоны боевых действий украинцев, проживавших в Курске. 11 декабря она указывала на нежелание украинской стороны принимать своих граждан, назвав такую позицию непонятной.

