Те, кто ввязал Украину в конфликт, уже и сами понимают, что второго шанса им никто не даст. То, что они сделали со страной, люди вряд ли забудут.

Поэтому прямо сейчас киевская верхушка активно готовится к бегству. А те, кто уже за границей, возвращаться — не собираются. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев продолжит.

На Банковой впору вешать объявление «Кто будет уходить последним, не забудьте выключить свет». Массовый исход политиков оставит главу киевского режима Владимира Зеленского с пустыми руками, на что обратили внимание в нашей Службе внешней разведки (СВР).

«По поступающей в СВР информации, функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу. Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в государствах Европы за содействием в получении там вида на жительство», — сообщили в СВР.

В украинских СМИ бродит информация, что из офиса Зеленского уволен не только Ермак, но все девять штатных и нештатных советников, включая Подоляка и Лещенко, который все отрицает, но витиевато.

«Это новость, которая уже давно не новость. Действительно, когда меняется руководство, то есть ушел глава офиса, ушли его советники. Сейчас нет главы офиса, а я и Михаил Подоляк назначены на должность советников офиса президента», — отметил советник офиса президента Украина Сергей Лещенко.

Это внутри Украины, но ничего хорошего для Зеленского и за ее пределами. В Америке Трамп, а в Европе «коалицию желающих», выступающую за помощь Украине, уже сравнивают с «тонущим кораблем». Жестче всех издание The European Conservative. Оно указывает, что саммит ЕС в Брюсселе, где безуспешно обсуждали конфискацию российских активов, стал кульминацией провального плана главы Еврокомиссии.

«Комиссия, которая путает морализаторство и эмоциональные манипуляции с юридическими полномочиями, а политический театр, изобилующий лозунгами. — с реальной властью. Стиль руководства фон дер Ляйен- высокомерный, показной, нетерпимый к инакомыслию и неуклюжий — плохо работает в рамках Союза», — говорится в публикации.

В результате, как подчеркивает издание, ЕС никак не может достичь единства. Иллюстраций тому достаточно. Как пишет Financial Times, канцлер Германии Фридрих Мерц счел предательством действия француза Эммануэля Макрона, поначалу поддержавшего экспроприацию российских активов, а потом сдавшего назад. Изменилась и риторика других европейских лидеров.

«Я согласен с оценкой Тулси Габбард о том, что решимость НАТО настолько высока, что у России нет интереса нападать, и в качестве примера можно привести Финляндию. У нас самая крупная артиллерия в Европе, а также дальнобойные ракеты воздушного, наземного и морского базирования. У нас есть это потому, что нам нужно иметь средства сдерживания России», — заявил президент Финляндии Александр Стубб.

То есть сдерживать Россию надо, но уже так, на всякий случай — интереса нападать у нее нет. Все это в комплексе явно не в пользу Зеленского. Показательна еще деталь: депутат Давид Арахамия сообщил, что Рада создаст рабочую группу по обсуждению возможности проведения президентских выборов, и дальше длинный список тех, кого к этому обсуждению привлекут. Кого там только нет из украинской верхушки, а офис Зеленского не упоминается вообще.

