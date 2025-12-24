В МИД России заявили о готовности возобновить авиасообщение с США

Возобновление прямого авиационного сообщения между Россией и США является давно назревшим шагом, однако для этого необходима политическая готовность американской стороны. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью изданию «Известия». По его словам, в России рассчитывают на снятие так называемой «авиаблокады».

Гусаров отметил, что нормализация авиасообщения с Россией могла бы стать существенной поддержкой прежде всего для американского авиационного сектора, который в настоящее время переживает непростые времена.

«Нормализация авиасообщения с Россией стала бы важным подспорьем прежде всего для американского авиационного сектора, переживающего далеко не лучшие времена», — подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что ограничения, введенные предыдущей администрацией США, привели к невозможности использования воздушного пространства России американскими авиаперевозчиками. По его словам, такие самоограничения негативно сказались на конкурентоспособности самих компаний и создали дополнительные сложности для отрасли.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Кипре назвали условие для возобновления прямых рейсов в Россию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.