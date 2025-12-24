Уитакер: США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

По словам дипломата, позиция Киева американской стороне ясна.

Позиция США в урегулировании украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер объяснил, что Вашингтон стремится разобраться в том, какие максимальные уступки готова предложить Россия для достижения мира на Украине. Об этом он рассказал в эфире Fox News.

По словам дипломата, позиция Киева полностью понятна американской стороне, поэтому теперь инициатива перешла к Москве.

«Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия»,— сказал он.

Уитакер уточнил, что в настоящее время ведется обсуждение четырех основных документов. Среди них — 20-пунктный план урегулирования, многосторонние гарантии безопасности для Украины, специальные гарантии от США и программа экономического восстановления страны после окончания конфликта.

Переговоры между США и Украиной состоялись 19-20 декабря в Майами. Американская делегация 20-21 декабря провела консультации с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подчеркнул общую заинтересованность Москвы и Киева в скорейшем прекращении боевых действий.

