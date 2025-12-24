Путин назвал Совет Федерации настоящей кадровой школой

Совет Федерации стал настоящей «кадровой школой» для будущих руководителей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

Глава государства отметил, что многие нынешние сенаторы прошли через Совет Федерации и затем занимали ответственные посты в федеральных органах власти, возглавляли субъекты федерации и законодательные собрания.

По его словам, среди присутствовавших в зале остаются люди, которые до этого руководили регионами, а некоторые впоследствии переходили в правительство или возглавляли регионы. Президент РФ назвал такой подход «очень хорошей практикой».

Также российский лидер напомнил, что почти 800 человек получили опыт работы за 25 лет работы палаты на региональном уровне через Совет Федерации. Он добавил, что состав верхней палаты, как и других органов власти, будет регулярно обновляться в соответствии с законом и результатами единых дней голосования.

При этом Путин подчеркнул, что, несмотря на кадровое обновление, Совет Федерации продолжит обеспечивать высокое качество законодательного процесса и преемственность профессиональных традиций.

