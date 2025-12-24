Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля.

Награда была вручена за профессиональный вклад и многолетнюю службу.

В свою очередь Мария Захарова, выступая на церемонии, поблагодарила президента РФ за высокую оценку своей работы, а также Министерство иностранных дел, которому, по ее словам, она служит с чувством ответственности и признательности за доверие и наставничество.

Дипломат отметила, что награда совпала с ее юбилеем. Она подчеркнула, что данный день является прежде всего праздником для ее родителей.

В своей речи Захарова отдельно обратилась к матери и отцу — Владимиру Юрьевичу и Ирине Владиславовне. Она подчеркнула, что именно они научили ее любить Россию, уважать историю Родины, культуру и народ.

По словам дипломата, родители передали ей важный жизненный принцип — все достижения и свершения необходимо посвящать своей стране. Также Захарова поблагодарила родителей за воспитание и призналась, что именно их ценности стали для нее основой служения Родине.

Мария Захарова занимает пост официального представителя МИД РФ с 2015 года и является одним из ключевых публичных голосов российской внешней политики.

