Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 46 0

Награждение совпало с юбилеем дипломата.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля.

Награда была вручена за профессиональный вклад и многолетнюю службу.

В свою очередь Мария Захарова, выступая на церемонии, поблагодарила президента РФ за высокую оценку своей работы, а также Министерство иностранных дел, которому, по ее словам, она служит с чувством ответственности и признательности за доверие и наставничество.

Дипломат отметила, что награда совпала с ее юбилеем. Она подчеркнула, что данный день является прежде всего праздником для ее родителей.

В своей речи Захарова отдельно обратилась к матери и отцу — Владимиру Юрьевичу и Ирине Владиславовне. Она подчеркнула, что именно они научили ее любить Россию, уважать историю Родины, культуру и народ.

По словам дипломата, родители передали ей важный жизненный принцип — все достижения и свершения необходимо посвящать своей стране. Также Захарова поблагодарила родителей за воспитание и призналась, что именно их ценности стали для нее основой служения Родине.

Мария Захарова занимает пост официального представителя МИД РФ с 2015 года и является одним из ключевых публичных голосов российской внешней политики.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин публично поздравил Марию Захарову с юбилеем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.72 92.81
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:31
Маршрутов больше, желающих меньше: почему никто не хочет поставлять газ Украине
19:14
Предновогодний стресс: на что жалуются россиянки перед праздниками
18:56
Число магнитных бурь в 2025 году побило десятилетний рекорд
18:37
Либидо, энергия, гармония: за чем приходили россияне к эзотерикам в 2025 году
18:18
Песков: Россия пока что не получала сигналов от Франции о возобновлении диалога
18:18
В Политехническом музее прошла «Научная елка» — специальная экскурсия об Арктике

Сейчас читают

У Украины не клеится с СПГ из Греции и газом Азербайджана: нет свободного российского
В морозилке у мужчины нашли мертвую собаку, в спальне — еще 26 запертых
Обвиняемая в педофилии учительница из Петербурга назвала откровенные переписки с детьми шуткой
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026