«Выпила тогда немного»: Вера Сотникова рассказала, как увидела летающую тарелку

Вера Сотникова видела на Сейшелах летающую тарелку

Актриса театра и кино, телеведущая и продюсер Вера Сотникова рассказала, как увидела летающую тарелку во время отдыха на Сейшельских островах. Своей историей она поделилась с журналистом Аленой Жигаловой.

«Это был шок, это было совсем не похоже ни на что», — говорит она.

Сотникова вспомнила, как смотрела на небо, а потом вдруг увидела странные мигающие и «прыгающие» разноцветные «звезды». Она завороженно смотрела наверх и не могла поверить в то, что видит. Ведущая отметила, что она была в полном ступоре и не могла ничего сделать, лишь смотреть.

«Я выпила тогда немного джин-тоника. Но так надо было для дезинфекции», — отмечает Сотникова.

Сотникова отметила, что другие очевидцы испытывали похожее состояние, как у нее. Возможно, именно по этой причине есть так много фотографию и видео, где запечатлены неопознанные летающие объекты, добавляет актрису.

Этот случай произвел на нее огромное впечатление, и именно после этого она стала увлекаться исследованием всего тайного и неопознанного. Она верит в мистику, эзотерику и уверена, что в тот день стала случайным очевидцем пролета космического судна внеземной цивилизации.

