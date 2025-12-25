«Выпила тогда немного»: Вера Сотникова рассказала, как увидела летающую тарелку

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 83 0

Она заметила много разноцветных «прыгающих» огней в небе.

Ведущая Вера Сотникова про летающую тарелку

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Вера Сотникова видела на Сейшелах летающую тарелку

Актриса театра и кино, телеведущая и продюсер Вера Сотникова рассказала, как увидела летающую тарелку во время отдыха на Сейшельских островах. Своей историей она поделилась с журналистом Аленой Жигаловой.

«Это был шок, это было совсем не похоже ни на что», — говорит она.

Сотникова вспомнила, как смотрела на небо, а потом вдруг увидела странные мигающие и «прыгающие» разноцветные «звезды». Она завороженно смотрела наверх и не могла поверить в то, что видит. Ведущая отметила, что она была в полном ступоре и не могла ничего сделать, лишь смотреть.

«Я выпила тогда немного джин-тоника. Но так надо было для дезинфекции», — отмечает Сотникова.

Сотникова отметила, что другие очевидцы испытывали похожее состояние, как у нее. Возможно, именно по этой причине есть так много фотографию и видео, где запечатлены неопознанные летающие объекты, добавляет актрису.

Этот случай произвел на нее огромное впечатление, и именно после этого она стала увлекаться исследованием всего тайного и неопознанного. Она верит в мистику, эзотерику и уверена, что в тот день стала случайным очевидцем пролета космического судна внеземной цивилизации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Слава высмеяла Катю Лель за фото с НЛО и «контакты с высшими силами». Исполнительница хита «Мой мармеладный» ошарашила публику очередными «доказательствами» существования инопланетян.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

