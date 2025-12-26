Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком в Петербурге

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Ведомство направило запрос в полицию для того, чтобы установить владельца животного.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора инициировало проверку после опубликованного видео в соцсетях, на кадрах которого показан львенок в одном из груминг-салонов Санкт-Петербурга.

Ведомство направило запрос в полицию для того, чтобы установить, кто является владельцем животного и соблюдены ли требования законодательства России.

На самом видео, которое быстро набрало популярность в интернете, показан львенок якобы по кличке Хасан. Как утверждал автор записи, животное владелец привел в салон для того, чтобы подстричь тому когти.

Специалисты отметили, что львы нуждаются в специальном уходе и ветеринарном наблюдении в возрасте до двух месяцев. Без должного контроля у них могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

При этом в Росприроднадзоре подчеркнули, что львы, как и другие дикие виды животных — тигры, пумы и рыси — входят в список тех, кого нельзя содержать в домашних условиях. Эти меры принимаются для защиты как самих животных, так и безопасности людей. Также ведомство указало на участившиеся случаи содержания экзотических животных в качестве домашних питомцев и их использования для фотосессий, что нередко ведет к заболеваниям, травмам и гибели.

