В Лихтенштейне найдены мертвыми члены семьи высокопоставленного чиновника

Полиция Лихтенштейна выясняет причины гибели четырех членов одной семьи, чьи тела обнаружили на этой неделе. Об этом сообщило агентство Reuters.

На швейцарском берегу реки Рейн неподалеку от столицы княжества нашли тело 41-летнего мужчины. Им оказался старший сотрудник муниципалитета коммуны Тризен, отстраненный от должности из-за нарушений в финансовой отчетности.

В его квартире позже полиция обнаружила тела еще троих: 73-летнего мужчины и женщин 68 и 45 лет. По данным расследования, это были родители и сестра погибшего.

Сейчас на местах происшествия трудятся судебные медики для определения причин смерти всех четверых. Правоохранители называют случай нехарактерным для маленького альпийского княжества.

