Модель с позолоченным киберпротезом появилась на ПМЭФ-2026

|
Джамиля Будайчиева
Джамиля Будайчиева Эксклюзив 57 0

Киберледи во второй раз представила усовершенствованную версию протеза.

Фото, видео: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2026

Модель Вероника Левенец появилась с позолоченным киберпротезом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 3 июня.

Отличительная деталь образа — позолоченный бионический протез. У 33-летней модели от природы нет левой руки, но это не помешало ей сниматься для российских и европейских глянцевых изданий.

Вероника участвует в ПМЭФ уже второй год подряд. В 2025-м она выступала на форуме с личной историей: рассказывала, как живут люди с высокотехнологичными протезами и что получить их в России можно бесплатно — за счет государства. По словам девушки, возможность вернуться к полноценной жизни ей предоставили без единого рубля из собственного кармана.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В деловой программе мероприятия заявлено более 150 мероприятий, в числе которых сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи и дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
3 июн
Гости и специалисты со всего света: как на ПМЭФ собралось мировое большинство
3 июн
Правительство Москвы показало на ПМЭФ эксклюзивную версию лифта «Москвич»
3 июн
«Белая березонька!» — гость из Африки спел хит «Матушка-земля» на русском языке
3 июн
«Рокки» на поле: роботы вышли играть в футбол на ПМЭФ
3 июн
Песков раскрыл темы, которые затронет Путин в выступлении на ПМЭФ-2026
3 июн
«Бизнес нужно вести профессионально»: Калинин о необходимости реформ в бизнес-образовании
3 июн
Банк «РОССИЯ», ПСБ и Токеон формируют технологическое партнерство в сфере цифровых валют и ЦФА
3 июн
«Зубастый, но симпатичный лев»: рязанские ремесленники привезли на ПМЭФ свои работы
3 июн
«Комфортный и премиальный кроссовер»: на ПМЭФ показали новую «Волгу»
3 июн
«Бурановские бабушки» запустили хоровод на ПМЭФ-2026
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.56
1.01 84.61
-1.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:24
Армия России нанесла удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины
14:20
НМГ и ZEEL подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и дистрибуции контента на ПМЭФ
14:20
Гости и специалисты со всего света: как на ПМЭФ собралось мировое большинство
14:10
Раскол союзников: почему Варшава готова выступить против членства Киева в ЕС
14:07
В результате удара ВСУ по автомобилю в Запорожье погибли мирные жители
14:03
Бойцы СВО охотятся на вражеские беспилотники с помощью «Елок»

Сейчас читают

Турция взбодрилась на фоне охлаждения отношений Армении с Россией
«Будем тусить»: «Бурановские бабушки» исполнили песню «Юность моя» перед ПМЭФ-2026
Умер у нее на руках: история любви Андрея Вознесенского и Зои Богуславской
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео