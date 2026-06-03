Модель с позолоченным киберпротезом появилась на ПМЭФ-2026

Модель Вероника Левенец появилась с позолоченным киберпротезом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 3 июня.

Отличительная деталь образа — позолоченный бионический протез. У 33-летней модели от природы нет левой руки, но это не помешало ей сниматься для российских и европейских глянцевых изданий.

Вероника участвует в ПМЭФ уже второй год подряд. В 2025-м она выступала на форуме с личной историей: рассказывала, как живут люди с высокотехнологичными протезами и что получить их в России можно бесплатно — за счет государства. По словам девушки, возможность вернуться к полноценной жизни ей предоставили без единого рубля из собственного кармана.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В деловой программе мероприятия заявлено более 150 мероприятий, в числе которых сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи и дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.