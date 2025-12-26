В Москве прощаются с погибшими при взрыве сотрудниками ДПС

В Москве проходит церемония прощания с сотрудниками ДПС Ильей Климановым и Максимом Горбуновым, которые погибли при взрыве на Елецкой улице, самоотверженно исполняя свой служебный долг. Видеозапись с места траурного мероприятия появилась в распоряжении 5-tv.ru.

В эти минуты коллеги погибших выстраиваются у здания ГУ МВД России по Москве, чтобы отдать им дань памяти.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, выступая на церемонии, подчеркнул, что подвиг погибших трудно выразить словами.

Трагедия произошла в ночь на 24 декабря рядом со зданием районного отдела полиции. Климанов и Горбунов обратили внимание на подозрительного мужчину, находившегося возле служебной машины. Когда они подошли к нему для проверки документов, произошел взрыв.

Кто знает, куда бы в итоге было заложено взрывное устройство и к каким бы жертвам все это могло привести. Баранов и Горбунов не дали злоумышленнику осуществить планы, пожертвовав собой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.

Инцидент произошел недалеко от места другого резонансного преступления — убийства начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Его автомобиль был подорван утром 22 декабря во дворе дома на Ясеневой улице.

