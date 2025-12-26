Окружение Трампа рассматривает Россию как потенциально выгодное направление для бизнеса

Совместная работа может касаться не только природных ресурсов, но и глобальных технических проектов.

Штаты хотят завершения конфликта на Украине еще и для того, чтобы начать вести бизнес с Россией.

Как пишет Wall Street Journal, ближайшее окружение президента США Дональда Трампа видит в Москве перспективного партнера. Источники издания утверждают: речь не только про ценные природные ресурсы, но и про глобальные технологические проекты.

Поэтому мирное соглашение по Украине может открыть двери для американских инвесторов и новых договоренностей. Хотя упоминаются в статье и те, кто критикует желание Вашингтона идти на такое сближение с Россией, говоря о возможных рисках для американской экономики.

Ранее 5-tv.ru писал, что США заявили о прорыве на переговорах по украинскому урегулированию после консультаций с российской стороной. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подводя итоги встречи в Майами.

По словам американского политика, в Киеве признают, что утрата контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики неизбежна.

16:53
