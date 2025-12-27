На новом месте: эксперты объяснили, как выспаться в поездке

The Guardian: недосып во время поездок провоцирует стресс во время сборов

Поездки во время новогодних каникул — отличная идея. Однако многие сталкиваются с нарушением сна в непривычной обстановке. О том, как хорошо отдохнуть «на новом месте», рассказали доктора из Университета Флиндерса Сутапа Мукерджи и Мойра Джундж в беседе с The Guardian.

Эффект первой ночи

Проблемы начинаются дома. Спешка с багажом, работа и ранний выезд провоцируют недосып. Долгая дорога только усугубляет негативные последствия стерсса. Доктор Мукерджи отмечает, что даже короткая поездка нарушает ритм. Это объясняется «синдромом первой ночи», когда вы привыкаете к новым звукам, запахам и матрасу. Порой сделать это не просто, а потому приходится долго ворочаться, прежде чем сон победит.

Специалисты уверяют: беспокоиться не о чем. Тревожные мысли лучше отбрасывать, ведь в конце концов вы все равно уснете, а адаптация, как правило, не занимает много времени.

Возьмите с собой привычки

Ритуалы перед сном полезны как взрослым, так и детям: купание, теплый напиток, чтение. Стюардесса Эмирейтс Шарлин Лу рассказала изданию, что каждый день принимает душ, ухаживает за кожей, лежит в позе L (поднимая ноги вверх на 10–20 мин), и только после этого ложится спать.

Ничего не мешает взять свои «ритуалы» с собой в поездку. Они создадут комфортную и знакомую атмосферу, ускорят процесс засыпания и улучшат качество отдыха.

Джетлаг

Дневной свет перестраивает биологические часы. Если отправляетесь в место с другим часовым поясом, следует учитывать этот факт и не ложиться спать сразу. В другом климате — то же самое. Чтобы обеспечить себе качественный отдых, придется ориентироваться на условия места, в которым вы находитесь.

Оптимальная температура для комфортного отдыха — 17-19 градусов. Когда мы засыпаем, наше тело остывает — учитывайте этот факт. В комнате не должно быть душно, однако сквозняки — также не лучший спутник для сна. Оптимальный вариант — недолгое проветривание за полчаса до сна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.